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فيديو.. 17 أغنية لاحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة «الكينج وكارول وأحمد جمال»

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فيديو.. 17 أغنية لاحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة «الكينج وكارول وأحمد جمال» فيديو.. 17 أغنية لاحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة «الكينج وكارول وأحمد جمال»

قناة السويس الجديدة

يتسابق فنانو ومطربوا والعالم العربي للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، وننشر قائمة الأغاني الخاصة باحتفال قناة السويس الجديدة
> أغنية ” جيل جديد ” كارول سماحة

" frameborder="0"> أغنية ” فات الكتير يا بلدنا” محمد منير " frameborder="0">

أغنية”بسم الله” أحمد جمال

" frameborder="0"> أغنية “بالعرق والدم ” هشام عباس " frameborder="0"> أغنية”ع البركة” دويتو نانسي عجرم، وتامر حسني
> أغنية ” المشروع الجديد” شعبان عبد الرحيم " frameborder="0"> أغنية “أنا المصري” علي الحجار " frameborder="0"> أغنية ” الليلة ليلتك يا بلادي”، “وإحنا انت” فريق واما

أغنية “المصريين ” شاندو

أغنية “بكرة تحلى” ديتو نادية مصطفي ومحمد الحلو

" frameborder="0"> أغنية “منصورين” دويتو مدحت صالح وخالد عجاج ” " frameborder="0"> أغنية ” عشرة علي عشرة” ديتو كارمن سليمان ومحمود العسيلى " frameborder="0"> أغنية ” معدية” مريم عدنان " frameborder="0"> أغنية “مصر شريان الحياة ” خالد مصطفي " frameborder="0"> أغنية “أرض النصر” ماهي نور
> أغنية ” الله يا مصر الله” المطرب اللبناني فادي
> أغنية إيد في إيد فريق ميكس تيم

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أونا

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