فيديو.. 17 أغنية لاحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة «الكينج وكارول وأحمد جمال»

يتسابق فنانو ومطربوا مصر والعالم العربي للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، وننشر قائمة الأغاني الخاصة باحتفال قناة السويس الجديدة
> أغنية ” جيل جديد ” كارول سماحة
أغنية”بسم الله” أحمد جمال" frameborder="0"> أغنية “بالعرق والدم ” هشام عباس " frameborder="0"> أغنية”ع البركة” دويتو نانسي عجرم، وتامر حسني
> أغنية ” المشروع الجديد” شعبان عبد الرحيم " frameborder="0"> أغنية “أنا المصري” علي الحجار " frameborder="0"> أغنية ” الليلة ليلتك يا بلادي”، “وإحنا انت” فريق واما
أغنية “المصريين ” شاندو
أغنية “بكرة تحلى” ديتو نادية مصطفي ومحمد الحلو" frameborder="0"> أغنية “منصورين” دويتو مدحت صالح وخالد عجاج ” " frameborder="0"> أغنية ” عشرة علي عشرة” ديتو كارمن سليمان ومحمود العسيلى " frameborder="0"> أغنية ” معدية” مريم عدنان " frameborder="0"> أغنية “مصر شريان الحياة ” خالد مصطفي " frameborder="0"> أغنية “أرض النصر” ماهي نور
> أغنية ” الله يا مصر الله” المطرب اللبناني فادي
> أغنية إيد في إيد فريق ميكس تيم