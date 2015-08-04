فيديو.. 17 أغنية لاحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة «الكينج وكارول وأحمد جمال»

يتسابق فنانو ومطربوا مصر والعالم العربي للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، وننشر قائمة الأغاني الخاصة باحتفال قناة السويس الجديدة

> أغنية ” جيل جديد ” كارول سماحة

" frameborder="0"> أغنية ” فات الكتير يا بلدنا” محمد منير" frameborder="0">

أغنية”بسم الله” أحمد جمال

" frameborder="0"> أغنية “بالعرق والدم ” هشام عباس" frameborder="0"> أغنية”ع البركة” دويتو نانسي عجرم، وتامر حسني> أغنية ” المشروع الجديد” شعبان عبد الرحيم" frameborder="0"> أغنية “أنا المصري” علي الحجار" frameborder="0"> أغنية ” الليلة ليلتك يا بلادي”، “وإحنا انت” فريق واما

أغنية “المصريين ” شاندو

أغنية “بكرة تحلى” ديتو نادية مصطفي ومحمد الحلو

" frameborder="0"> أغنية “منصورين” دويتو مدحت صالح وخالد عجاج ”" frameborder="0"> أغنية ” عشرة علي عشرة” ديتو كارمن سليمان ومحمود العسيلى" frameborder="0"> أغنية ” معدية” مريم عدنان" frameborder="0"> أغنية “مصر شريان الحياة ” خالد مصطفي" frameborder="0"> أغنية “أرض النصر” ماهي نور> أغنية ” الله يا مصر الله” المطرب اللبناني فادي> أغنية إيد في إيد فريق ميكس تيم