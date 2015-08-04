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لتجنب اضطرابات البطن.. احذر الأكل المحمر والنوم بعد الأكل

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لتجنب اضطرابات البطن.. احذر الأكل المحمر والنوم بعد الأكل لتجنب اضطرابات البطن.. احذر الأكل المحمر والنوم بعد الأكل
بطنى مش مريحانى، جملة تتردد على ألسنة الكثيرين بعد تناول الطعام، فالكثير من الأساليب غير الصحية التى يمارسها البعض تصبح عادة مصاحبة له خلال الوجبات، ما يجعله يعانى بسببها من الشعور بعدم الراحة بعد تناوله، فيعانى التقلصات، وآلام بالبطن، والانتفاخ السريع، وصعوبة فى الجلوس أو الحديث، كما يعانى مشكلة فى التنفس والشهيق والزفير.

وهنا توضح الدكتورة نهلة سليم أخصائية التغذية العلاجية، أن الكثير من العادات الغذائية غير الصحية سواء فى انتقاء الطعام، أو فى كميته أو فى العادات المصاحبة له تساهم فى الشعور بتلك الأعراض سالفة الذكر بعد تناوله، وأهم هذه الأسباب:

- تناول المياه الغازية مع الأكل يساعد على زيادة الهواء داخل المعدة مما يسبب تقلصات.
>- تناول الكثير من البهارات المضافة إلى الطعام.
>- تناول كميات كبيرة من الطعام.
>- تناول الطعام المقلى بأنواعه، والكثير من المقبلات والبطاطس المحمرة.
>- تناول الطرشى والمخللات والحوادق سبب فى الانتفاخ وصعوبة الهضم.
>- تناول الطعام والجلوس أو النوم بعده دون بذل مجهود أو حركة.
>- عدم تناول كميات كافية الفاكهة والخضروات المختلفة.
>- تناول الكثير من السكريات مما يجعل سكر الدم مضطربا.

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مصر 365