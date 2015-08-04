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رجال المرور والشرطة النسائية يوزعون أعلام مصر احتفالا بقناة السويس

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رجال المرور والشرطة النسائية يوزعون أعلام مصر احتفالا بقناة السويس رجال المرور والشرطة النسائية يوزعون أعلام مصر احتفالا بقناة السويس
كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تواجد رجال الشرطة فى الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، منذ صباح اليوم الثلاثاء، للعمل على توزيع أعلام وأعلام قناة السويس الجديدة على المواطنين وقائدى السيارات لمشاركتهم الاحتفال معهم بقرب افتتاح قناة السويس الجديدة والذى من المقرر أن يتم افتتاحها بعد غد الخميس.

وشهدت شوارع القاهرة بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، انتشار رجال المرور ووحدات التدخل السريع بالإضافة إلى عناصر الشرطة النسائية فى كافة الميادين لتوزيع إعلام مصر على المواطنين نظرا للحدث العالمى والتاريخى الذى سيشهده العالم أجمع .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بضرورة الاهتمام بهذا الحدث التاريخي الذى سيشهده العالم بافتتاح قناة السويس الجديدة ، حيث ان قناة السويس تعد شريان حياة للعالم كله وليس مصر فقط.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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