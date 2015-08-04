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أبو مازن ورئيس مالى يصلان القاهرة اليوم للمشاركة فى افتتاح قناة السويس

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أبو مازن ورئيس مالى يصلان القاهرة اليوم للمشاركة فى افتتاح قناة السويس أبو مازن ورئيس مالى يصلان القاهرة اليوم للمشاركة فى افتتاح قناة السويس
يصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، للمشاركة فى الاحتفالية العالمية لافتتاح قناة السويس الجديدة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما يصل القاهرة مساء اليوم رئيس مالى "إبراهيم بو بكر كايتا" للمشاركة فى احتفالية قناة السويس، ومن المقرر أن يتم فتح الصالة الرئاسية خلال ساعات انتظارا لوصول الرئيسين.

وينتظر توافد الرؤساء والملوك والأمراء والزعماء خلال الساعات القادمة للقاهرة وحتى صباح الخميس القادم، للمشاركة فى حفل افتتاح القناة، حيث وصلت القاهرة مقدمات رؤساء وملوك فرنسا والكونغو وتنزانيا ومالى والأردن والكويت والبحرين واليمن.

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