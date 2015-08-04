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بالصور.. القاهرة تتجمل استعداداً للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

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تواصل محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء، عمليات تزيين وتجميل ميادين وسط البلد للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة المقرر يوم 6 أغسطس من الشهر الجارى، حيث قامت بتعليق الأعلام المصرية والبلالين فى كافة الاتجاهات بميدان التحرير كأحد مظاهر الاحتفال.

وفى سياق متصل، قامت أجهزة المحافظة بتعليق شاشة عرض كبيرة بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد لنقل فعاليات الاحتفالية، كما زينت الميدان بالأعلام المصرية وشعار قناة السويس، وقامت بتركيب عدد من كشافات الإضاءة بمحيط التمثال، وكذلك تركيب أفرع النور فى كافة الشوراع المؤدية للميدان.

وفى السياق ذاته، بدأت المحافظة فى تزيين ميدان عبد المنعم رياض من خلال تركيب كشافات إنارة بألوان مختلفة لتعطى مظهر جمالى وتركيب سماعات الـ "دى.جى" لأذاعة الأغانى الوطنية للميدان، وذلك لاستقبال المحتفلين بافتتاح القناة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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