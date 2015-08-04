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ميلان عن عودة إبراهيموفيتش: سنرى ماذا يمكن أن يحدث

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ميلان عن عودة إبراهيموفيتش: سنرى ماذا يمكن أن يحدث ميلان عن عودة إبراهيموفيتش: سنرى ماذا يمكن أن يحدث

لم يستسلم ميلان لفكرة الفشل في إعادة زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف الروسونيري مرة أخرى حسبما ذكر المدير التنفيذي للنادي الإيطالي أدريانو جالياني.

وكان إبرا قد رحل عن ميلان في عام 2012 لينضم إلى سان جيرمان، ويرغب النادي الإيطالي في إعادته مرة اخرى في إطار عملية بناء الفريق للمنافسة على حجز مركز مؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن المهاجم السويدي في وقت سابق عقب تتويجه بكأس السوبر الفرنسي بأن هذه المباراة قد تكون الأخيرة له مع سان جيرمان، ورفض الإعلان عن وجهته المقبلة مكتفيا بقوله "ستكون مفاجأة".

وتحدث جالياني للصحفيين يوم الثلاثاء قائلا:"زلاتان لديه عقد مع سان جيرمان، لكن سنرى".

وأردف"سوق الانتقالات مازال مفتوحا لفترة طويلة، وسنرى ماذا يمكن أن يحدث".

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