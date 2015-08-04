تقرير – مانشستر يونايتد يوجه اهتمامه إلى بيبي

يعرض FilGoal.com اختيارات محمد كوفي نجم دفاع الزمالك لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات اللاعب المتوج مع الزمالك بلقب الدوري هذا الموسم من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار كوفي تشكيلا كاملا من الزمالك بطل الدوري باستثناء 3 لاعبين.

اللاعبون هم أسامة محمد ظهير بتروجيت الأيسر، عمرو السولية نجم الإسماعيلي، ومحمود تريزيجيه اللاعب الواعد في الأهلي.