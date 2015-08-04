ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية تعاملات، اليوم الثلاثاء، بصعود مدعوم من مشتريات الافراد بينما مالت باقي فئات المتعاملين الى البيع.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي اكس 30 ” – الذي يقيس انشط 30 شركة مقيدة – بنحو 0.84 % ليبلغ مستوى 8155.71 نقطة.

وزاد مؤشر “إيجي اكس 50″ – متساوي اﻻوزان النسبية – 1.5 % ليبلغ مستوى 1463.1 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 20 ” محدد الأوزان النسبية بنحو 1.42 % مسجلا 8265.78 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70 ” بنحو 1.72 % ليبلغ مستوى 461.35 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا بنحو 0.99 % ليبلغ مستوى 946.17 نقطة.

وبنهاية جلسة الاثنين، تراجعت مؤشرات البورصة مع اتجاه المستثمرين لتسييل محافظهم المالية قبيل افتتاح قناة السويس الجديدة وسط تخوفات من تكرار سيناريو خسائرالسوق التي اعقبت مؤتمر شرم الشيخ بينما قلص مقتنصوا الفرص الخسائر.