حزب النور يتهم "الإخوان" بإلقاء قنبلة على 2 من قياداته داخل مسجد فى كرداسة

اقتحمت عناصر إرهابية، فجر اليوم الثلاثاء، مسجد غنيم بقرية بنى مجدول التابعة لمركز كرداسة، وقاموا باستهداف اثنين من قيادات حزب النور، كما ألقوا قنبلة داخل المسجد تسببت فى إحداث شروخ وتحطم أحد أعمدته، كما أطلقوا أعيرة خرطوش على قياديى حزب النور، مما أدى إلى إصابتهم ونقلهم إلى المستشفى فى حالة حرجة.

وعلى الفور انتلقت قوات الأمن بقيادة العميد بهاء سالم مفتش قطاع أكتوبر، وتم تطويق المسجد وإجراء تمشيط للمنطقة لضبط العناصر التى فرت هاربة، واتهم عدد من قيادات حزب النور جماعة الإخوان بأنهم وراء ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما قال ناصر رضوان القيادى السلفى، ومؤسس ائتلاف الصحب والآل، إن ملثمًا اعتدى بالسلاح النارى على أعضاء حزب النور، أثناء صلاة الفجر فى مركز كرداسة.

وأضاف "رضوان" فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الملثم أصاب 2 من داخل المسجد وألقى قنبلة فأصابت عمود المسجد، مشيرًا إلى أن الأعضاء المصابين انتقلوا للمستشفى للعلاج.