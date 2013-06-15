Arab idol: مفاجأة من نانسي وشيرين تطلب يد عساف

مع الإقتراب من لحظة تتويج الفائز في Arab idol هذا العام، لا تزال عبارات الغزل التي يغدقها أعضاء لجنة التحكيم على بعض المشتركين تثير ملل الجمهور، خصوصاً أنّ دور اللجنة لم يعد يؤثر في عملية التصويت، ما دفع بالبعض إلى التعليق داخل الستوديو بالقول إنّ كلام اللجنة بات معروفاً سلفاً، خصوصاً تلك التي يرددونها للمشترك الفلسطيني محمد عساف المرجح الأقوى لنيل اللقب، إذ أنّ الإطراء الذي يتلقاه محمد من قبل أعضاء اللجنة بات يؤثر على نفسية باقي المشتركين، مع تنافس واضح في الستوديو بين جمهور زياد خوري وعساف نظراً للشعبية التي يتمتع بها كلاهما.

شيرين تريد عريساً

حلقة الأمس، كانت ضيفتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي طلبت التوسط مع والد المشترك محمد عساف للزواج به كونها غير مرتبطة، ورغم أنها مصرية إلا أنها لم تتحيز لموهبة أحمد جمال واعتبرت أنّ عساف لا يتكرر إلا مرة واحد كل 50 عاماً، وتساءلت "هل هو بشر زينا؟".

شيرين غنّت بإحساس عال وتفاعل معها الجمهور، كما كانت لفتة جميلة منها أن غنت أغنيات خاصة لأعضاء لجنة التحكيم. وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير حينما غنت "بحبك يا لبنان".

ولم تخل إطلالة شيرين من الانتقاد، لناحية مبالغتها في المزاح، وإصرارها على التغزل بعساف، ما عاد بالذاكرة إلى إطلالة شيرين في مهرجان "موازين"، حين قالت لشاب من الجمهور إنه لو صعد إلى المسرح ستنجب منه، في مزحة ثقيلة أثارت الكثير من الانتقادات.

زحمة جمهور مع اقتراب النهائيات

شهد مسرح Arab idol زحمة كبيرة من قبل الجمهور الحاضر لتشجيع المشتركين في المرحلة النهائية، وبدا حماس "فانز" الفنانة أحلام للحلقة التي ستطل بها فنانتهم غداً، وكان لـ"سيدتي نت" لقاء مع بعضهم، سيتم نشره قريباً، بمناسبة فوز أحلام بلقب أفضل غنانة مغردة في الإستفتاء الذي قام به موقع "سيدتي نت".

وقد أتى معظم الفانز من دول الخليج لا سيما البحرين والسعودية.

انتقادات لفرح

وبالعودة إلى سياق الحلقة فقد قدّم المشتركون الأربعة أغنيتين غلب عليها الطابع الطربي، وحظي عساف بإطراء اللجنة على أدائه في الأغنيتين، عكس باقي المشتركين لا سيما فرح يوسف التي اعتبرت اللجنة أنها أخفقت في تأدية أغنيتها للفنانة وردة، بينما تألقت في أغنيتها الأولى للفنانة ماجدة الرومي.

برواس وسلمي

وكانت لافتاُ في الستوديو حضور المشتركتين برواس حسين وسلمى رشيد التي غادرتا البرنامج الأسبوع الماضي، وقد صعدت برواس خلال فترة الإعلانات إلى طاولة لجنة التحكيم لتلقي التحية على أحلام، بينما لم تترك سلمى مقعدها.

كما بدت الفنانة أحلام هادئة جداً في الحلقة، وكانت قد وصلت إلى الحلقة مباشرة من المطار، ولم تلتقط صوراً مع نانسي كما جرت العادة.

فارس المدني: نشكر على MBC دعمنا المادي

فارس المدني من السعودية صرح لـ"سيدتي نت" بأن لديه ثلاث أغنيات سينغل من المحتمل أن يطرحها خلال عيد الفطر السعيد، بعنوان "إيش رأيك" و"عادي" و"طيرة" واحدة كلاسيكية واثنتان إيقاع سريع وشبابي، وقال "أتمنى أن تصل أغنياتي لكل العالم العربي وأنا عائد بكل قوتي وسأفاجىء الجميع".

وعن أصداء مشاركته في البرنامج، عبّر فارس عن سعادته بما حظي به من معجبين ومعجبات، لا سيما من قبل الأطفال وقال "كسبت شهرة لو دفعت 5 ملايين دولار لن أحققها بهذه السرعة".

واشار إلى أنه اتى خصيصاً من السعودية للتحضير للحلقة الأخيرة من البرنامج، ولتشجيع أصحابه، وقال إنه يتوقع فوز محمد عساف رغم أن صوته يذهب لأحمد جمال لأنه يعتبره بمثابة أخ.

وعن انتاج الأغنيات قال: " الإنتاج سيكون من حسابي الخاص، وأتمنى دعم الشيوخ لي، كما أتمنى أن تدعمني MBC مادياً بغض النظر عن الدعم الإعلامي ولكن حالياً سأنتج لنفسي".

نانسي: مفاجأة قريبة

أكدت الفنانة نانسي عجرم لـ"سيدتي نت" أنه "لا يمكنها أن تتوقع من سيخرج غداً من البرنامج في حلقة النتائج، معتبرة أن الـ 12 شخص الذين وصلوا إلى هذه المرحلة هم أيدول.

وعن إمكانية دعمها لأحد المشتركين لا سيما المشتركين اللبنانين وائل سعيد وزياد خوري قالت "طبعاً فأنا وعدتهم بهذا الأمر وسأتركها مفاجأة للجمهور".

وعن تحضيراتها الجديدة قالت نانسي: "أصبحت في المرحلة الأخيرة من تجهيز الألبوم وقد أصدره بعد البرنامج".

يبقى أن نشير إلى أن حلقة اليوم ينتظرها الجمي،ع بما ستحمله الفنانة أحلام من مفاجآت لا سيما لناحية تعاطيها مع الفنان راغب، الذي يبدو أن خلافهما لم ينته بعد على أن يغادر شخص واحد، وينتقل الثلاثة الباقون إلى الحلقة النهائية.