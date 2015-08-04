مستوطن يهودى يحاول رفع العلم الإسرائيلى بـ"الأقصى" والحراس يضربونه

ألقى حراس المسجد الأقصى المبارك والمصلون القبض على مستوطن يهودى صباح اليوم حاول رفع العلم الإسرائيلى بصورة استفزازية وردد عبارات عنصرية عند صحن مسجد قبة الصخرة وقام بالتهجم عليهم بقطعة حديدية كانت بحوزته.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطن اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ضمن مجموعة من المستوطنين وقام بالاعتداء على الحراس عند صحن قبة الصخرة وبيده قطعة حديدية أثناء محاولتهم إنزال العلم الإسرائيلى من يده، إلا أن الحراس والمصلين كانوا له بالمرصاد وقاموا بإلقاء القبض عليه وأوسعوه ضربا وصدحت حناجرهم بهتافات التكبير والتهليل، قبل أن تتدخل شرطة الاحتلال لحمايته وإخراجه من الأقصى.

وسادت أجواء من التوتر الشديد فى المسجد الأقصى عقب الحادث حيث قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلين وموظفى الأوقاف الإسلامية والحراس، واعتقلت مدير قسم المخطوطات فى الأقصى رضوان عمرو وسبعة حراس، كما أصابت حارسين آخرين.

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