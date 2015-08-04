أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مستوطن يهودى يحاول رفع العلم الإسرائيلى بـ"الأقصى" والحراس يضربونه

Google+ Print
مستوطن يهودى يحاول رفع العلم الإسرائيلى بـ"الأقصى" والحراس يضربونه مستوطن يهودى يحاول رفع العلم الإسرائيلى بـ"الأقصى" والحراس يضربونه
ألقى حراس المسجد الأقصى المبارك والمصلون القبض على مستوطن يهودى صباح اليوم حاول رفع العلم الإسرائيلى بصورة استفزازية وردد عبارات عنصرية عند صحن مسجد قبة الصخرة وقام بالتهجم عليهم بقطعة حديدية كانت بحوزته.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطن اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ضمن مجموعة من المستوطنين وقام بالاعتداء على الحراس عند صحن قبة الصخرة وبيده قطعة حديدية أثناء محاولتهم إنزال العلم الإسرائيلى من يده، إلا أن الحراس والمصلين كانوا له بالمرصاد وقاموا بإلقاء القبض عليه وأوسعوه ضربا وصدحت حناجرهم بهتافات التكبير والتهليل، قبل أن تتدخل شرطة الاحتلال لحمايته وإخراجه من الأقصى.

وسادت أجواء من التوتر الشديد فى المسجد الأقصى عقب الحادث حيث قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلين وموظفى الأوقاف الإسلامية والحراس، واعتقلت مدير قسم المخطوطات فى الأقصى رضوان عمرو وسبعة حراس، كما أصابت حارسين آخرين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365