أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أمن الشرقية: أمين شرطة أبوحماد استشهد بـ3 طلقات أثناء توجهه للعمل

Google+ Print
أمن الشرقية: أمين شرطة أبوحماد استشهد بـ3 طلقات أثناء توجهه للعمل أمن الشرقية: أمين شرطة أبوحماد استشهد بـ3 طلقات أثناء توجهه للعمل
أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن عناصر إرهابية قامت باغتيال "هانى حامد محمد" 37 سنة من قوة مركز شرطة أبوحماد، أمام عزبة حنا، بـ3 طلقات نارية، وذلك أثناء توجهه لعمله، صباح اليوم الثلاثاء، وتم التحفظ على جثمان أمين الشرطة بمشرحة مستشفى أبوحماد العام.

تلقى اللواء خالد عبد الرحمن مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد قيام مجهولين باغتيال "هانى حامد محمد" أمين شرطة من قوة من مركز شرطة أبوحماد، صباح اليوم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.


>- استشهاد أمين شرطة برصاص إرهابيين فى أبوحماد بالشرقية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365