أمن الشرقية: أمين شرطة أبوحماد استشهد بـ3 طلقات أثناء توجهه للعمل

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن عناصر إرهابية قامت باغتيال "هانى حامد محمد" 37 سنة من قوة مركز شرطة أبوحماد، أمام عزبة حنا، بـ3 طلقات نارية، وذلك أثناء توجهه لعمله، صباح اليوم الثلاثاء، وتم التحفظ على جثمان أمين الشرطة بمشرحة مستشفى أبوحماد العام.

تلقى اللواء خالد عبد الرحمن مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد قيام مجهولين باغتيال "هانى حامد محمد" أمين شرطة من قوة من مركز شرطة أبوحماد، صباح اليوم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

- استشهاد أمين شرطة برصاص إرهابيين فى أبوحماد بالشرقية

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