بالصور.. مميش يستقبل سباحى الاحتياجات الخاصة قبل سباحتهم فى القناة بالعلم

استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فريق المنتخب المصرى للسباحة من ذوى الاحتياجات الخاصة، قبل سباحتهم بأطول علم مصرى فى قناة السويس الجديدة، حيث يقوم أعضاء الفريق بالسباحة بعلم مصر كأحد مظاهر الاحتفالات بقناة السويس الجديدة المزمع افتتاحها بعد غد الخميس.

وقال خالد شلبى، قائد فريق السباحين: "علم مصر هو أسمى شىء ممكن نقدمه فى هذه المناسبة".. موضحاً أن 9 سباحين سوف ينتشرون بطول العلم.

و"شلبى" هو أول سباح يعبر بحر المانش بذراع واحدة، ويشرف حاليا على فريق السباحين ذوى الاحتياجات الخاصة الذى يستعد لبطولة الأوليمبياد للقدرات الخاصة فى ريو دى جانيرو 2016.

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