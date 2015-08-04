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بلاغ سلبى بوجود جسم غريب بجوار محول كهربائى بقليوب المحطة

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بلاغ سلبى بوجود جسم غريب بجوار محول كهربائى بقليوب المحطة بلاغ سلبى بوجود جسم غريب بجوار محول كهربائى بقليوب المحطة
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من العثور على جسم غريب بجوار محول الكهرباء الكائن بشارع المساحة بمدينة قليوب المحطة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وتم عمل كردون أمنى بالمنطقة ومنع اقتراب المارة والسيارات، وبالفحص تبين سلبية البلاغ وأن الجسم الغريب عبارة عن حقيبه سوداء اللون بداخلها مجموعة من الأسلاك الكهربائية وقطع غيار غسالات وتم التحفظ عليها.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2429 إدارى قسم قليوب لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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