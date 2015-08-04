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كاسيت سيارة بجوار مدرسة إسماعيل الحبروك بدمنهور يثير ذعر الأهالى

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كاسيت سيارة بجوار مدرسة إسماعيل الحبروك بدمنهور يثير ذعر الأهالى كاسيت سيارة بجوار مدرسة إسماعيل الحبروك بدمنهور يثير ذعر الأهالى
سادت، منذ قليل، حالة من الذعر والخوف أهالى مدينة دمنهور، عقب تواتر أنباء عن العثور على جسم غريب أسفل سيارة بمحيط مدرسة إسماعيل الحبروك يشتبه بداخلها قنبلة .

تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، وانتقل على الفور لمكان الحادث العميد جمال ياسين رئيس الحماية المدنية، يرافقه فريق من خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية برئاسة المقدم ياسر سلام ، وتم عمل كردون أمنى حول المنطقة ومنع المواطنين من المرور لحين فحص البلاغ،

وبفحص البلاغ تبين من عدم صحته، وأن الجسم الغريب عبارة عن كاسيت سيارة وخالى من أية مفرقعات، وجار تحرير محضر بالواقعة.

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