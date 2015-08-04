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صديق الغلابة.. الفول يحميك من أمراض القلب والسرطان والاكتئاب

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صديق الغلابة.. الفول يحميك من أمراض القلب والسرطان والاكتئاب صديق الغلابة.. الفول يحميك من أمراض القلب والسرطان والاكتئاب
يعتبر الفول من الأكلات الشعبية الهامة التى لا يستغنى غالبية المصريين عن تناولها خلال وجبة الفطار، لاحتوائه على الألياف والمغذيات الهامة مثل الحديد، كما أنه يساهم فى تقليل الشعور بالجوع، وذلك لأن الجسم قد يستغرق 8 ساعات على الأقل لهضمه.

وفى هذا السياق قدم الموقع الطبى الأمريكى“Medical News Today”، بعض الفوائد الهامة والمذهلة للفول، حيث أشار إلى أن الفول لا يحتوى على المشبعة أو الكوليسترول فى الدم ويحتوى على نسبة عالية من الثيامين، وفيتامين K وفيتامين B-6 والبوتاسيوم والنحاس والسيلينيوم والزنك والمغنيسيوم.

وأوضح الخبراء أن الفول مصدر رخيص للبروتين ويمكن أن يقدم الفول الخام أو المطبوخ، على الرغم من أن بعض الأطباء ينصحون بتناوله بدون القشرة الخارجية له، ويحتوى على حمض الفوليك والحديد والمنجنيز والألياف الغذائية.

وأكد الخبراء أن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام الأطعمة الغنية بفيتامين حمض الفوليك مثل الفول قد تنخفض فرص إصابتهم بأمراض القلب والسرطان والاكتئاب، كما أن النساء الحوامل اللاتى يتناولن جرعات عالية من حمض الفوليك قد يكن أقل عرضة لإنجاب طفل يعانى من تشوهات خلقية.

وأضاف الخبراء أن الحديد ضرورى للجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء ويعتبر مصدرا هاما جداً للطاقة، فإذا كان نظامك الغذائى يفتقر الحديد، فأنت أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم أو مشاكل عصبية مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.

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مصر 365

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