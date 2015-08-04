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لتقليل التجاعيد وإخفاء علامات الشيخوخة.. إديها رمان وبطيخ

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لتقليل التجاعيد وإخفاء علامات الشيخوخة.. إديها رمان وبطيخ لتقليل التجاعيد وإخفاء علامات الشيخوخة.. إديها رمان وبطيخ
تناول الطعام الصحى والمتوازن لا يساهم فقط فى تعزيز الجهاز المناعى وحمايتك من الأمراض، ولكنه يجعلك تتمتع بالعديد من الفوائد الخاصة، أبرزها: تخفيف التجاعيد، ومنح الشعر لمعاناً براقاً، وجعل البشرة تتمتع بالنضارة والحيوية.

وكشف مؤخراً الموقع الطبى الأمريكى “Health”، النقاب عن 3 أطعمة مذهلة تلعب دورا هاما فى إخفاء علامات الشيخوخة وتساعد على الحفاظ على الشكل الخارجى للوجع، ليبقى شباباً لأطول فترة ممكنة، وهى تشمل:

1- البطيخ


>يعتبر البطيخ من الأطعمة الهامة التى تحتوى على الليكوبين، هذا المركب المضاد للأكسدة يعطى البطيخ والطماطم اللون الأحمر ويساعد على حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

ويعتقد الباحثون أن البطيخ يحتوى على كميات مرتفعة من الليكوبين، والذى يساهم فى حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، وقد يقلل من حاجتك للكريمات الواقية من أشعة الشمس.

2- الرمان


>تمتلئ هذه الفاكهة بالمواد المضادة للأكسدة مثل فيتامين ج، وهى تمنع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بالوجه، كما تقلل جفاف الجلد.

وقد كشفت دراسة حديثة نشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن تناول نسبة مرتفعة من فيتامين ج يقلل من فرص الإصابة بالجفاف والتجاعيد لدى النساء فى منتصف العمر.

وأوضح الباحثون أن هذه الفاكهة تحتوى ترسانة من المواد المضادة للأكسدة، ومن أمثلتها: مادة الانثوسيانين (التى تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين، ومنح البشرة مظهرا أكثر تألقاً) ومركبات الإيلاجيتانين " ellagitannin" (وهى مادة كيميائية طبيعية تقلل الالتهابات الناجمة عن أضرار الأشعة فوق البنفسجية).

3- الشمام


>أظهر العديد من الدراسات أن الشمام يحتوى على البيتا كاروتين، وفيتامين A، اللذين ينظمان نمو خلايا الجلد بفروة الرأس، كما أنه يمنع انسداد المسام، وذلك يعزز نمو الشعر ويقلل سقوطه.

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مصر 365