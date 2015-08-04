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«فتحي مبروك»: استبعاد «غالى» و«السعيد» من لقاء مبارة النجم وتوقيع عقوبة مالية عليهم

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«فتحي مبروك»: استبعاد «غالى» و«السعيد» من لقاء مبارة النجم وتوقيع عقوبة مالية عليهم «فتحي مبروك»: استبعاد «غالى» و«السعيد» من لقاء مبارة النجم وتوقيع عقوبة مالية عليهم

فتحي مبروك المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي للأهلي

أكد فتحي مبروك المدير الفني لفريق الأهلي علي صعوبة مواجهة النجم الساحلي، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية، خاصة ان النجم سيستعيد لاعبيه الذين غابوا عن المواجهة الماضية، مشيراً في الوقت نفسه إلى قدرة فريقه على تحقيق الفوز.

وأوضح مبروك أن الأهلى يسعى لتحقيق الفوز من أجل خطوة جديدة نحو التأهل لنصف نهائى بطولة الكونفدرالية التى يحمل الفريق لقبها.

واختتم مبروك كلامه مبدياً استياؤه من تلاحم المواسم، خصوصاً أن هذا الضغط يتسبب فى اجهاد اللاعبين ذهنياً وبدنياً.

فيما قرر الجهاز الفنى لفريق الأهلى استبعاد الثنائى حسام غالى وعبدالله السعيد من قائمة الفريق التى ستسافر إلى تونس لخوض مباراة الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأولى أمام النجم الساحلى كما منحهما الجهاز الفنى راحة من التدريبات لمدة يومين.

كما قرر وائل جمعة مدير الكرة توقيع عقوبات مالية على الثنائى حسب ما تنص عليه لائحة الفريق.

فيما اشار الموقع الرسمي للأهلي ان مبروك قرر ضم أحمد فتحى العائد لصفوف الفريق من جديد الى قائمة اللاعبين المغادرين الي تونس استعداداً لمواجهة النجم الساحلى فى البطولة الكونفدرالية.

وعقد فتحى مبروك جلسة خاصة مع جهازه المعاون تم خلالها الاتفاق على ضم فتحى الذى ينتظر قيده افريقيا فى قائمة الأهلى لينضم الى البعثة التى تطير الى تونس الخميس القادم .

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