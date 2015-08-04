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ويل سميث عبر فيسبوك: لم أطلق زوجتي

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ويل سميث عبر فيسبوك: لم أطلق زوجتي ويل سميث عبر فيسبوك: لم أطلق زوجتي

 

ويل سميث

اتخذ الممثل الأميركي الشهير، ويل سميث، خطوة غير معتادة حيث نفى تقريرًا بأنه وزوجته الممثلة جادا بينكت التي تزوجها قبل 17 عامًا قررا الطلاق.

زواج سميث من جادا بينكت كان هدفًا متكررًا للشائعات في الصحف الشعبية منذ بضع سنوات، لكن موقع رادار أونلاين لأخبار الفن قال، الاثنين، إن الزوجين قررا الانفصال وإنها سيصدران إعلان طلاق في نهاية الصيف.

وقال سميث (46 عاما) في بيان في صفحته على فيسبوك: “في الأحوال العادية أنا لا أرد في العادة على الحماقة… جادا وأنا لن يحدث بيننا طلاق.

وأضاف سميث أنه إذا قرر الطلاق “فأنا أقسم بأنني سأبلغكم بنفسي.

وتزوجت بينكت سميث (43 عاما) من سميث في عام 1997، وللزوجين ولدان دون سن العشرين هما الممثل جادين سميث والمغنية ويلو سميث.

سكاي نيوز

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