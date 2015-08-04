طوارئ بكهرباء بورسعيد لتفادى انقطاع التيار

أكد المهندس محمد الأخرس، رئيس قطاع الكهرباء ببورسعيد، لليوم السابع، أن القطاع يقوم بتأمين التغذيات الكهربائية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، بالإضافة إلى رفع حالة الطوارئ، على مدار 24 ساعة لتفادى انقطاع التيار.

وقال الأخرس إن هناك إحكاما وإغلاقا وتأمينا على المهمات الكهربائية، من خلال الدوريات اليومية على كافة المحولات والأكشاك الكهربائية، للحفاظ عليها من أية أعمال تهدف للتخريب.

وأضاف الأخرس، أن الخطة الموضوعة تهدف للعمل على إحلال وتجديد كافة الكابلات من المحافظة، لافتا أنه تم الانتهاء من مد الكابلات الناقلة للطاقة من المحطة الغازية الجديدة إلى محطة محولات الرسوة، ومحطة محولات بورسعيد التى تبدأ من شارع 100، على أن يبدأ التشغيل التجريبى للوحدات الغازية للفترة المقبلة.