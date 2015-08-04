«شرطة الشارقة» تنفي عثورها على طفل تائه

نفت شرطة الشارقة عبر حسابها في تويتر ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول عثورها على طفل فقد أهله في أحد المراكز التجارية.

ووفقاً للصورة التي أرفقتها الشرطة في تغريدتها، فإن هذا الطفل يوجد في مركز شرطة مدينة ناغركويل الهندية منذ 40 يوماً ولا يعرف عنوان أهله.

وكان خبر الطفل قد تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في جدة قبل أن يتحول إلى الشارقة، إذ نفى مصدر أمني في جدة الأنباء التي تشير إلى وجود طفل تائه في أحد مراكز الشرطة منذ أكثر من شهر. مؤكداً بأن الصورة تخص إحدى الدول الشقيقة، داعياً إلى تحري المعلومة من مصادرها والتوقف عن بث شائعات من شأنها التأثير على الرأي العام.

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