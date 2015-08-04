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لو معدتك مش مريحاك.. اديها تين شوكى واطمن

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لو معدتك مش مريحاك.. اديها تين شوكى واطمن لو معدتك مش مريحاك.. اديها تين شوكى واطمن
فى موسم التين الشوكى ينصح الأطباء باستغلاله وتناول كميات مناسبة منه، لما له من فوائد عديدة، ونخص هنا بالذكر "اللى معدتهم مش مريحاهم" سواء كانوا من أصحاب المعدة المضطربة والحساسة، أو يعانون من التهابات معينة بها، أو يعانون من مشكلات تتعلق بالهضم والامتصاص.

الدكتورة نيفين رضا أخصائية أمراض الباطنة، أكدت على أن التين الشوكى يعد أحد أهم الفاكهة الصيفية القادرة على علاج المعدة من أعراضها المرضية، لأنها أحد أخف الفواكه التى لا تمثل عبئا على الأمعاء، وسهلة الهضم، كما أنها رطبة جدًا بالمياه وتساهم فى الشعور بالراحة فور تناولها.


>وتابعت أخصائية الباطنة مؤكدة أن التين الشوكى له فائدة وقائية للأمعاء، فهو بجانب خفته ومذاقه الشهى، يساعد على تبطين الأمعاء وتقويتها، وتحسين وظائفها لسهولة مضغه وامتصاصه وهضمه، فهو يقى من عسر الهضم، ومن حرقة المعدة.

ويفضل تناول التين الشوكى معتدل درجة الحرارة، لا ساخن ولا مثلج، فهو بذلك يؤدى وظائفه ويضمن لمتناوليه أقصى استفادة من مواده المكونة له، فهى مواد سهلة الهضم كما تحبها المعدة، ويسهل عليهما الاندماج والهضم والتخلص من الفضلات.

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مصر 365