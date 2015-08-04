تناول المياه ضرورى خلال الأجواء الحارة لحماية صحة قلبك

الماء هو المكون الرئيسى للجسم البشرى، حيث يحتوى الجسم على ما بين 55 و78 فى المئة من وزنه ماء، وهذا يتوقف على حجم الجسم، كما أن استهلاك الماء له فوائد صحية عديدة، إضافة إلى أنه لا يحتوى على سعرات حرارية أو دهون أو كربوهيدرات أو سكر.

وأوضح الخبراء عبر موقع "Home remedies"، أن كمية المياه التى نستهلكها كل يوم تلعب دوراً هاماً فى المحافظة على صحة الجسم، حيث يوصى الخبراء بشرب ثمانية إلى 10 أكواب من الماء يومياً، للحفاظ على صحتنا.

وعلاوة على ذلك، حدد معهد الطب الأمريكى الكمية الكافية من الماء لصحة الكلى فى اليوم الواحد، وهى تبلغ حوالى ثلاثة لترات أو 13 كوباً للرجال و2.2 لتر أو تسعة أكواب للنساء.

وأوضح الخبراء أن الماء يساعد على إبقاء الجسم رطبا بشكل جيد، وهو أمر ضرورى لنمو وصحة الخلايا لتعمل بشكل صحيح، كما أنه يقلل من الشعور بالتعب التى هى واحدة من أولى بوادر الجفاف.

وأضاف الخبراء أن وجود كميات قليلة من المياه فى الجسم، يسبب انخفاضا فى حجم الدم الذى يعوق القلب عن أداء وظيفته الرئيسية والقيام بضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، كما أن أجهزة الجسم الرئيسية الأخرى تعمل بكفاءة أقل، لذلك فيجب الاهتمام بشرب كميات كافية من المياه حتى تساعد وظائف الجسم على العمل بشكل أفضل.