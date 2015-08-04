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الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالدرع : قد لا تراه لسنوات أخرى

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وجه النادي الأهلي رسالة إلى نادي الزمالك عقب تتويج الأبيض وتسلمه درع بطولة الدوري المصري العام، جاء فيها : “إستمر في البحث فستجد الكثير … و دقق أكثر , فقد لا تراه لسنوات أخرى !”.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صورة وقفة اللاعب رمضان صبحي على الكرة، في إشارة إلى مباراة القمة التي فاز فيها النادي الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل لا شيئ.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عقب تسلم لاعبي النادي للدرع، صورة من درع الدوري تعبر عن ركلة اللاعب حازم إمام لرمضان صبحي في مباراة القمة رداً على وقوفه على الكرة.

 

 

 

 

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