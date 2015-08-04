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"صحة الإسكندرية" تنظم حملة مجانية لتنظيم الأسرة بجميع المناطق الطبية

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"صحة الإسكندرية" تنظم حملة مجانية لتنظيم الأسرة بجميع المناطق الطبية "صحة الإسكندرية" تنظم حملة مجانية لتنظيم الأسرة بجميع المناطق الطبية
تنظم مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية -تحت رعاية الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة- اليوم الثلاثاء حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة بجميع المناطق الطبية بالإسكندرية وتستمر لمدة يومين.

وقال الدكتور شوقى محمدى، مدير عام تنظيم الأسرة بالإسكندرية، إن الحملة ستنطلق من خلال سيارات العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة التى تقدم خدمات الكشف المجانى والإرشاد الصحى وتقديم وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

ويقام على هامش الحملة عيادات فى تخصصات الأطفال والنساء والتوليد والأمراض الباطنة تقدم خدمات الكشف الطبى والعلاج المجانى، وذلك لتقديم خدمة متكاملة للسيدات من أهالى الإسكندرية.

تشارك فى الحملة عدد من الجمعيات الخيرية، التى قامت بالتبرع بالهدايا العينية وعمل الدعاية واللافتات، كما قام عدد من شركات الأدوية بالتبرع للحملة بالأدوية المجانية.

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