شهادة في الغطس للدوقة كايت ميدلتون

صرّح قصر كنسينغتون في لندن بأنّ الدوقة Kate Middleton نجحت في اختبار الجمعية المهنيّة لمدرّبي الغوص "Advanced Open Water Diver qualification" الذي يسمح لها بالغطس إلى عمق 98 قدماً تحت المياه.

وتعتبر رياضة الغوص إحدى الهوايات التي تستمتع الدوقة بممارستها، إضافة إلى العديد من الهوايات الأخرى.

وأصبح بإمكان الدوقة البالغة من العمر 33 عاماً أن تغوص في أعماق البحار وأن تتشارك هذه التجربة الرائعة مع زوجها الأمير William، الذي أصبح منذ سنوات غواصاً مؤهلاً، كما أصبح رئيساً لنادي British Sub-Aqua.

وكان الأمير William قد عبّر في السابق عن رغبته في أن يهتمّ أولاده بهذه الرياضة بالتحديد.

يشار إلى أن هواية الغوص كانت وستبقى يتناقلها أجيال العائلة الملكية البريطانية، إذ أصبح William رئيساً للنادي البريطاني للغطس بعد أن كان والده، الأمير Charles، هو حامل الراية وهذا الشرف، وهو عرشٌ ورثه هذا الأخير عن والد أيضاً.

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