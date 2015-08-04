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بالصّور.. جغل الدراما السورية يدخل القفص الذهبي

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بالصّور.. جغل الدراما السورية يدخل القفص الذهبي بالصّور.. جغل الدراما السورية يدخل القفص الذهبي

الثلاثاء 04-08-2015 01:26

عقد الفنان السوري الشاب قرانه على الشّابة لين برنبكجي، وهي من خارج الوسط الفنّي، علماً أنّ فترة خطوبتهما دامت لأكثر من سنتين.

ولم يسبق حفل الزفاف أي ضجّة إعلاميّة أو فنيّة، سيّما أنّ الفنان الشاب الملقّب بـ"جغل الدراما السورية"، يٌفضّل دوماً أن لا تتدخّل الصحافة بحياته الخاصّة كما سبق وصرّح.

يشار إلى أنّ النهار أطلّ خلال موسم دراما رمضان 2015 بعدد من الأعمال السورية وعلى رأسها، "باب الحارة" بجزئه السابع.

 

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