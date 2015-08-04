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سعد رمضان يصدر كليب "ضد النسيان" الذي يجسّدُ قصته الحقيقية

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سعد رمضان يصدر كليب "ضد النسيان" الذي يجسّدُ قصته الحقيقية سعد رمضان يصدر كليب "ضد النسيان" الذي يجسّدُ قصته الحقيقية

الثلاثاء 04-08-2015 02:20

بعد طول انتظار، أصدر النجم سعد رمضان أخيراً الكليب المنتظر لأغنيته "ضد النسيان"، بعد أن نالت استحساناً جماهيرياً منقطع النظير، حتى قبل أن تصوّر على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية من كلمات الشاعر الموهوب علي المولى، ومن ألحان الفنان الشامل صلاح الكردي، ومن توزيع عمر صباغ.

وجاء الكليب ليتوّج نجاح الأغنية. وقد صوّره سعد بعدسة المخرجة سيلفانا المولى، بعد أن صوّر آخر ثلاثة كليبات له في ألبانيا.

وعن رأيه في التعامل مع سيلفانا، أكد سعد أن العمل مع المولى له نكهة خاصة، خصوصاً عندما يتعامل الفنان الشاب مع مخرجة شابة، فيشعر بطعم آخر في محتوى العمل، كون الفتاة أكثر إحساساً ويمكنها أن تجسّد الحب والرومانسية بأسلوب مختلف.

وأعلن سعد أن هذا الكليب ليس من الخيال، بل يحكي قصة حقيقية عاشها في حبه الأول.

ومفاجأة الكليب هي النجمة والممثلة السورية ليليا الأطرش، التي ستكون "إضافة" في الكليب، وفق تأكيد سعد، خصوصاً أن هذا الكليب هو التجربة الأولى للأطرش بعد نجاحاتٍ كبيرة لها في عالم الدراما.

 

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