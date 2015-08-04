بالصّور...نسرين طافش بزيّ الطّهاة في أشهر مطاعم دبي

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش مع عدد من الفنانين والإعلاميين بمبادرة إنسانيّة في أحد أشهر مطاعم دبي "درج الياسمين"، حيث تبادل المشاهير الأدوار مع العاملين في المطعم وقاموا بخدمتهم وتلبية طلباتهم.

وظهرت نسرين بالصّور وقد ارتدت الزي الموحّد الخاص بالطّهاة في المطعم، وحملت في يدها أصناف مختلفة من الطّعام لتقدّمها للعاملين في المطعم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار القانون الجديد بخصوص نبذ التمييز الذي أصدره الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من مبدأ احترام حقوق الإنسان والتراحم فيما بينهم.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي