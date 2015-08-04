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بالصّور...نسرين طافش بزيّ الطّهاة في أشهر مطاعم دبي

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بالصّور...نسرين طافش بزيّ الطّهاة في أشهر مطاعم دبي بالصّور...نسرين طافش بزيّ الطّهاة في أشهر مطاعم دبي

الثلاثاء 04-08-2015 03:02

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش مع عدد من الفنانين والإعلاميين بمبادرة إنسانيّة في أحد أشهر مطاعم دبي "درج الياسمين"، حيث تبادل المشاهير الأدوار مع العاملين في المطعم وقاموا بخدمتهم وتلبية طلباتهم.

وظهرت نسرين بالصّور وقد ارتدت الزي الموحّد الخاص بالطّهاة في المطعم، وحملت في يدها أصناف مختلفة من الطّعام لتقدّمها للعاملين في المطعم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار القانون الجديد بخصوص نبذ التمييز الذي أصدره الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من مبدأ احترام حقوق الإنسان والتراحم فيما بينهم.

 

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