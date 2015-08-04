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عاصم الدسوقى: قناة السويس الجديدة من أهم الأحداث فى تاريخ مصر المعاصر

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عاصم الدسوقى: قناة السويس الجديدة من أهم الأحداث فى تاريخ مصر المعاصر عاصم الدسوقى: قناة السويس الجديدة من أهم الأحداث فى تاريخ مصر المعاصر
قال المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى، عميد كلية الآداب جامعة حلوان سابقًا، إن افتتاح قناة السويس الجديدة حدث تاريخى كبير ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع، مؤكدًا أن القناة الجديدة من أهم الأحداث فى التاريخ المعاصر لمصر.

وأكد عاصم الدسوقى لـ"اليوم السابع"، أن قناة السويس الجديدة شأنها شأن السياحة تزيد من الموارد التى تضخ العملة الأجنبية، وكلما زاد مرور السفن زاد الدخل، مما يُساهم فى تحقيق التنمية والموارد.


>عاصم الدسوقى: المصطلح السياسى للثورة ينطبق على 23 يوليو

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