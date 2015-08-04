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"التعليم": توقيع كشف الإدمان على سائقى المديريات أول سبتمبر المقبل

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"التعليم": توقيع كشف الإدمان على سائقى المديريات أول سبتمبر المقبل "التعليم": توقيع كشف الإدمان على سائقى المديريات أول سبتمبر المقبل
أكد اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تبدأ خطة توقيع كشف الإدمان على سائقى المديريات التعليمية، بدءًا من 1 من سبتمبر المقبل إلى 15 من الشهر نفسه قبل بدء العام الدراسى.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن توقيع كشف الإدمان على سائقى المديريات يتم لأول مرة، موضحًا أنه يبدأ بوضع خطة متصلة بين المديريات التعليمية والوزارة والجهات المعنية، على رأسها وزارتى التضامن والداخلية.

من جانبه قال علاء عساف المنسق ومسئول الاتصال السياسى بين وزارة التعليم وصندوق مكافحة المخدرات، إن الحملات تستهدف السائقين، موضحًا أنها تشمل العاملين بالجراج بكل مديرية، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تعاطيه.

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