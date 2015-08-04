بالصور.. مجسم الرئيس يلوح بيده لأهالى كفر الشيخ احتفالاً بافتتاح القناة

ينفرد "اليوم السابع" بنشر صورة المركب ومجسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى سيتم وضعهما فى ميدان النصر، مساء اليوم الثلاثاء، وقد تم تصميمهما فى سرية كاملة، لكننا تمكنا من التوصل للمجسمين وتصوريهما.

وسيتم وضع المجسم على المركب، التى تم تركيب عجل لها للسير عليه يجرها جرار تم تزيينه، ليطوف شوارع مدينة كفر الشيخ فى تمام الساعة السادسة مساء، وتبدأ الاحتفالية السابعة مساءً، وسيتم توزيع 1500علم مصرى معلق به هدايا للحضور من أهالى المحافظة.

وأكد مصدر، أن المركب تم تحميلها من مدينة البرلس منذ 10 أيام، وهى مركب قديمة ولا تصلح للاستعمال وتم إصلاحها وتزيينها وتحويلها لتحفه فنية، كما تم تركيب عمود يخرج دخانًا، وبوق وهلب، وتم تركيب فيونكة بداية المركب على رمز هدية، كما تم تصميم مجسم للرئيس عبد الفتاح السيسى على قطعة "أبلكاش" يلوح بيده.



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