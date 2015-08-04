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الأهلى فى رسالة للزمالك على "فيس بوك": قد لا ترى درع الدورى لسنوات أخرى

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وجهت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الثلاثاء، رسالة لصفحة نادى الزمالك، معلقة على صورة لدرع الدورى العام المصرى، بقولها: "استمر فى البحث فستجد الكثير ودقق أكثر فقد لا تراه لسنوات أخرى!".

جاءت الرسالة بعدما نشرت الصفحة الرسمية لـ"الأبيض" على "فيس بوك"، صباح اليوم، صورة لدرع الدورى العام المصرى مصحوباً بلقطة اللاعب حازم إمام، كابتن فريق نادى الزمالك، عندما ركل اللاعب رمضان صبحى، لاعب النادى الأهلى، اثر لقطة مهارية من الأخير اعتبرها الأول إهانة للزمالك، فيما ردت الصفحة الرسمية لـ"الأحمر" فى منشورها بنفس صورة الدرع مصحوبة بلقطة وقوف اللاعب رمضان صبحى فوق الكرة فى لقطته الشهيرة التى أثارت سخط جماهير الزمالك.

يأتى ذلك فى إطار التنافس الكبير الذى تشهده مواقع التواصل الاجتماعى بين جماهير فريقى الأهلى والزمالك، لاسيما بعد فوز الأخير بدرع الدورى العام المصرى للعام الحالى، وتجلى ذلك فى المنشورات المتبادلة بين الصفحات الرسمية للفريقين.

النادى الأهلى يرد على نادى الزمالك -اليوم السابع -8 -2015
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النادى الأهلى يرد على نادى الزمالك

نادى الزمالك وركلة حازم إمام -8 -2015
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نادى الزمالك وركلة حازم إمام


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