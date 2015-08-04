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أيمن وريهام أول عروسين بالمنيا يحتفلان بافتتاح قناة السويس الجديدة

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أيمن وريهام أول عروسين بالمنيا يحتفلان بافتتاح قناة السويس الجديدة أيمن وريهام أول عروسين بالمنيا يحتفلان بافتتاح قناة السويس الجديدة
فاجأ أيمن وريهام المشاركين فى حفل زفافهما بإحدى قاعات الأفراح بمدينة ملوى، جنوب المنيا، برفع لافتة مدون عليها عبارة "قناة السويس الجديدة بتفرح".

وقال أيمن شحاته والذى يعمل ترزى أن فرحته بافتتاح قناة السويس أشد من فرحته بزفافه وأضاف أن الرئيس السيسى قادر على التحدى وتحقيق الإنجازات للشعب المصرى وللبلاد، وأن حفر قناة السويس الجديدة سيترتب عليه زيادة عدد السفن المارة فى القناة وتقليل زمن المرور والتحرك فى كلا الاتجاهين بدون انتظار للسفن واستيعاب سفن الشحن العملاقة.

وتابعت العروس ريهام فخرى أن الإنجاز الذى حققته الدولة فى إقامة مشروع قناة السويس، غير مسبوق، وسيعود بالرخاء على الشعب المصرى.

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مصر 365

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