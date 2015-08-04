ضبط منادى سيارات بألماظة قاد سيارة موظف وبداخلها زوجته لركنها وانطلق بها

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين موقف أتوبيسات ألماضة بمصر الجديدة، من القبض على منادى سيارات، عقب قيادته سيارة أحد المواطنين بحجة إفساح الطريق لدخول الأتوبيسات إلى الموقف، إلا أن قائدها فوجئ به يسير بها وبداخلها زوجته، فتمت مطاردته وضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى الخدمة الأمنية المعينة بموقف أتوبيسات ألماظة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغًا من "م.ب.م"، 46 سنة، مقيم أرض الجولف، بأنه أثناء قيامه بالتوجه إلى مكتب الحجز تاركاً سيارته الملاكى رقم (ب.س.ه 984) ماركة سوزوكى بها زوجته، قام "عادل.خ.أ"، 26 سنة، منادى سيارات، بقيادة السيارة بحجة إفساح الطريق للأتوبيس إلا أنه استمر بالسير بها، فاستغاثت زوجته بالمارة وتمكنت الخدمة المعينة بمعاونة الأهالى من ضبطه واصطحابه إلى نقطة شرطة موقف ألماظة.

وأثناء تواجد المتهم منادى السيارات فى النقطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، قام بإحداث إصابة بنفسه باصطدامه بلوح زجاجى بالنقطة، مما نتج عنه جرح سطحى بالرأس، وأقر بأنه أصيب بكدمة بالأنف وخدوش بالوجه بسبب تعدى المبلغ عليه بالضرب، فتم اصطحاب الطرفين إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 8865 لسنة 2015 جنح القسم، وجارى العرض على النيابة .