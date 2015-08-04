اليوم.. أولى جلسات دعوى إلغاء قرار وزير الرى بوقف ربط نهرى النيل والكونغو

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من عصام الديب، المحامى وكيلا عن إبراهيم الفيومى، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار وزير الرى بوقف ربط نهر النيل بنهر الكونغو.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 58557 كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، وذكرت أن وزير الرى ألغى قرار صادر بربط نهر النيل بالكونغو، وهو ما يؤثر على الأمن القومى المصرى، كما أضافت الدعوى أن الدرسات أكدت على الاستفادة العظمى من ربط نهر النيل بالكونغو.