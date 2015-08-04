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اليوم.. القضاء الإدارى ينظر أولى جلسات دعوى تخصيص عربة سيدات بالقطارات

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اليوم.. القضاء الإدارى ينظر أولى جلسات دعوى تخصيص عربة سيدات بالقطارات اليوم.. القضاء الإدارى ينظر أولى جلسات دعوى تخصيص عربة سيدات بالقطارات
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من عمرو محمد إسماعيل المحامى، والتى يطالب فيها بتخصيص عربة من عربات قطارات سكك حديد للسيدات، أسوة بالعربات المخصصة داخل مترو الأنفاق، وذلك لمعاناة المرأة المصرية من التحرش الجنسى واللفظى داخل عربات القطار .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 60521 لسنة 69 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفتهم، مشيرا إلى أن المادة 11 من الدستور تنص على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، مؤكدا أن عربات قطارات السكك الحديد الجديدة أصبح تصميمها الهندسى للمقاعد الداخلية هو ذاته التصميم الهندسى لمقاعد مترو الأنفاق لاستيعاب الزحام الشديد.

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مصر 365

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