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المقاومة الشعبية اليمنية تسيطر على معسكر العند جنوبى البلاد

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المقاومة الشعبية اليمنية تسيطر على معسكر العند جنوبى البلاد المقاومة الشعبية اليمنية تسيطر على معسكر العند جنوبى البلاد
أكد مراسل قناة سكاى نيوز عربية، أن معظم المبانى فى معسكر العند، جنوبى اليمن، باتت تحت سيطرة الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية.

يذكر أن مصادر أمنية يمنية أكدت لـ"سكاى نيوز عربية"، أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الموالى للشرعية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح فى معسكر العند المجاور لقاعدة العند الجوية بمحافظة لحج.

ودمر طيران التحالف العربى، دبابتين و4 مركبات عسكرية للحوثيين، فى الجهة الجنوبية لقاعدة العند، كما أكد مسئول لسكاى نيوز، أن القوات الحكومية والمقاومة أسرت 70 متمردا وقتلت 10 آخرين فى المواجهات.

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