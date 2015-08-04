ملجس النواب التونسى يدين جريمة حرق الرضيع الفلسطينى "على دوابشة"

أدان مجلس النواب التونسى إقدام مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بحرق الرضيع الفلسطينى "على دوابشة" فجر الجمعة الماضية.

وقال بيان صادر عن المجلس، إن المجلس يدين هذه الجرائم النكراء التى تأتى مواصلة لنهج الإرهاب الذى يمارسه الاحتلال الإسرائيلى ضد أبناء الشعب الفلسطيني، كما يحمل مجلس نواب الإحتلال الإسرائيلى مسؤولية هذه الانتهاكات الوحشية".

ودعا مجلس النواب، فى بيانه، الحكومة التونسية إلى المشاركة الفاعلة فى الجهود الدولية المناهضة للصهيونية وسياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، كما دعا البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة هذه الجرائم العنصرية والتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

وكان مستوطنون إسرائيليون قد شنوا هجوما على منزل عائلة الرضيع الفلسطينى على دوابشة فجر الجمعة الماضية فى قرية دوما بالضفة الغربية، وأسفر عن استشهاد الرضيع (عام ونصف) حرقا وإحتراق والديه بحروق من الدرجة الثالثة.

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