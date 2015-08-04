أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ملجس النواب التونسى يدين جريمة حرق الرضيع الفلسطينى "على دوابشة"

Google+ Print
ملجس النواب التونسى يدين جريمة حرق الرضيع الفلسطينى "على دوابشة" ملجس النواب التونسى يدين جريمة حرق الرضيع الفلسطينى "على دوابشة"
أدان مجلس النواب التونسى إقدام مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بحرق الرضيع الفلسطينى "على دوابشة" فجر الجمعة الماضية.

وقال بيان صادر عن المجلس، إن المجلس يدين هذه الجرائم النكراء التى تأتى مواصلة لنهج الإرهاب الذى يمارسه الاحتلال الإسرائيلى ضد أبناء الشعب الفلسطيني، كما يحمل مجلس نواب الإحتلال الإسرائيلى مسؤولية هذه الانتهاكات الوحشية".

ودعا مجلس النواب، فى بيانه، التونسية إلى المشاركة الفاعلة فى الجهود الدولية المناهضة للصهيونية وسياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، كما دعا البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة هذه الجرائم العنصرية والتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

وكان مستوطنون إسرائيليون قد شنوا هجوما على منزل عائلة الرضيع الفلسطينى على دوابشة فجر الجمعة الماضية فى قرية دوما بالضفة الغربية، وأسفر عن استشهاد الرضيع (عام ونصف) حرقا وإحتراق والديه بحروق من الدرجة الثالثة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"