أخصائى نفسى: العقل الراجح يجعل الرجل أكثر جاذبية

يعتقد معظم الرجال خطأ أن المرأة تنجذب لقوامه الملىء بالعضلات، وملابسه المهندمة، وشعره الناعم الساحر، وبدون أن نصدمك عزيزى الرجل، فمعظم السيدات لا ترى هذا الجانب الظاهر فيك، ولكنهن يركزن إعجابهن على نقاط أخرى تجذبهن إليك، أهمها رجاحة عقلك.

الدكتور أحمد عصام أخصائى النفسية أكد أن أغلب السيدات ينتبهن للجانب العقلى فى الرجل، ويركزن على مدى ذكائه ودهائه، فإذا نجح فى اختبارات الذكاء كان له نصيب فى تفكيرها وربما فى عقلها.

والعقل من أهم مميزات الرجل، وحواء تفهم هذه النظرية جيدًا وتتمسك بالرجل الذى يتمتع برجاحة العقل، لأنها تشعر بحالة من الخوف الدائم وتبحث على أثرها عن رجل يمكن أن تتكئ على عقله دون خوف فى المستقبل.

اجذب المرأة برجاحة عقلك وحبك لعملك

>ولذا ينصحك عصام بعدة نصائح لترجيح كفتك بالنسبة للنساء التى قد ترغب فى الزواج منهن :

>- ادعم ثقافتك وكن أكثر حبًا للقراءة

>- اهتم بعملك وطور نفسك

>- كن شديد التركيز، لا تنسى مواعيدك، أو التواريخ المهمة بالنسبة لكما، وقوى ذاكرتك مع زوجتك

>- اطرح الحلول العقلانية لمشاكلكما، أو مشكلاتها بصفة خاصة

>- اهتم بالحسابات العقلية والأرقام فهى تحب ذلك