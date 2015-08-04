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3 نصائح مهمة للحفاظ على صحة شعرك فى الصيف

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3 نصائح مهمة للحفاظ على صحة شعرك فى الصيف 3 نصائح مهمة للحفاظ على صحة شعرك فى الصيف
تعانى الكثير من السيدات من تساقط الشعر، وهذه المشكلة قد تزداد أثناء فصل الصيف بسبب الذهاب للمصايف والنزول للبحر والتعرض للشمس لوقت طويل.

وفى هذا السياق يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إلى أن الشعر يتضرر بشكل كبير مع تغيرات الجو، ولذلك يتعرض الشعر للعديد من المشاكل كالتساقط والضعف والتليف وذلك يحدث أثناء الذهاب للمصايف ونزول البحر.

ويقدم استشارى الأمراض الجلدية، بعض النصائح المهمة للحفاظ على شعرك أثناء فصل الصيف ونزولك للبحر، أهمها:
>1- عند النزول للبحر ينصح بارتداء "بونية ضد الماء" وذلك للحفاظ عليه من ماء البحر أو حمام السباحة، وعند الخروج من الماء ينصح بغسله جيدًا، وينصح بتجنب تعرضه لفترة طويلة لأشعة الشمس، وينصح بغسله أثناء فصل الصيف من 3 إلى 4 مرات فى الأسبوع.
>2- الاهتمام بالتغذية الصحية تعد من أهم الخطوات التى تحافظ على صحة شعرك، ولذلك ينصح بتناول الأسماك والاهتمام بتناول طبق السلطة الخضراء الذى يحتوى على جميع الخضراوات.
>3- ينصح بتناول الماء بكثرة، لأنه يساعد على ترطيب وتقوية والحد من تساقط الشعر.

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مصر 365