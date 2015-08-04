مركز النيل للإعلام ينظم أولى احتفالات القليوبية بافتتاح قناة السويس غدًا

تشهد محافظة القليوبية غدًا، أولى الاحتفالات بقناة السويس الجديدة، حيث ينظم غدًا مركز النيل للإعلام مؤتمرًا حاشدًا ومجموعة من الفاعليات، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، واللواء سعيد شلبى مدير الأمن، والمستشارة جيهان فؤاد مقرر المجلس القومى للمرأة.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وأضاف أن المركز سوف يعرض أفلامًا وثائقية عن تاريخ قناة السويس بين الماضى والحاضر والمستقبل، بالإضافة لعرض كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإعطاء إشارة البدء فى حفر قناة السويس الجديدة، ثم إقامة الحفل الفنى، إلى جانب ذلك سيقوم المركز بتسيير سيارة إذاعة خارجية تجوب مدينة بنها، وتذيع الأغانى الوطنية يوم 6 أغسطس.

وأضاف مدير المركز، أنه سيتم عمل مسرح مكشوف للفنون الشعبية والعروض المسرحية أمام ديوان عام محافظة القليوبية، برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة وانطلاق مسيرات حملة الإعلام، بإشراف مديرية الشباب والرياضة من استاد بنها وحتى منطقة الفيلات، وذلك يومى 5و6 أغسطس، إلى جانب توزيع أسطوانات مدمجة على المشاركين فى الاحتفالات تشرح بالتفصيل تاريخ قناة السويس، وأهميتها الاقتصادية لمصر والعالم من إنتاج الهيئة العامة للاستعلامات.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أنه تقرر توزيع ميداليات تذكارية من المحافظة على المواطنين، الذين سيشاركون فى احتفالات المحافظة بافتتاح القناة الجديدة، والتى من المقرر إقامتها فى الميادين والشوارع الرئيسية فى مدن الإقليم، مشيرًا أنه هذه الميداليات ستحمل ذكرى افتتاح القناة.

وأكد المحافظ، أن افتتاح وتشغيل القناة الجديدة رسالة عظيمة لدول العالم أجمع، بأن المصريين هم حقًا صناع للمدنية والتقدم وللحضارة، وأنهم شعب له إرادة ومحب للحياة وللسلام.

وأضاف المحافظ، أن القناة الجديدة أهم مشروع قومى تشهده البلاد، ويقوم عليها مشروعات تنموية صناعية وزراعية وخدمية عملاقة، الأمر الذى سيؤدى إلى تغيير خارطة العالم التجارية والاقتصادية.

ووصف المحافظ هذا المشروع، والذى تم إنجازه فى وقت قياسى بأيادٍ مصرية خالصة ومخلصة وبإنفاق مالى مصرى خالص 100%، لذا أصبح أسرع ممر ملاحى للتجارة بين قارات العالم المختلفة، الذى تم تنفيذه فى عام بتمويل وأيدى مصرية تحت إشراف رجال القوات المسلحة، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا أن قناة السويس الجديدة ستظل نموذجًا للإرادة المصرية فى تحقيق المستحيل.