عمال شركة صناعات غذائية بالشرقية يعانون من الضغوط عليهم لفصلهم تعسفيا

شكا عدد من العاملين بشركة للصناعات الغذائية بالشرقية، من تهديدهم بالفصل دون سبب أو صرف مستحقات مالية لهم.

وقال محمد عبدالله إسماعيل مهندس إنتاج بشركة للصناعات الغذائية بمدينة الصالحية الجديدة، أنه وعدد من العمال يتم الضغط عليهم لتقديم استقالات دون سبب، لافتا أن الشركة سبق وأن قامت بفصل 25 عاملا العام الماضى دون صرف أى مستحقات مالية لهم.

مضيفا أنه يعمل منذ 9 سنوات بالشركة وأنه لن يخضع للضغوط التى تمارسها الإدارة عليه خاصة أنه ملتزم بعمله ولم يخالف القانون لكى يتم فصله هو وعدد من العمال الآخرين.