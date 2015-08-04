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المنوفية تحتفل اليوم بافتتاح قناة السويس الجديدة بمشاركة المجتمع المدنى

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المنوفية تحتفل اليوم بافتتاح قناة السويس الجديدة بمشاركة المجتمع المدنى المنوفية تحتفل اليوم بافتتاح قناة السويس الجديدة بمشاركة المجتمع المدنى
تبدأ محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء، فعاليات الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، وتشارك منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والتيارات الشعبية والسياسية، وممثلى الأحزاب فى الاحتفال.

وقامت المحافظة بتزيين معظم شوارع المدن بالأعلام واللافتات المدون عليها تاريخ افتتاح القناة، وعبارات التأييد للمشروع المعبرة عن فرحة الشعب به.

وتبدأ الاحتفالات بقاعة المؤتمرات باستاد شبين الكوم الرياضى، تحت شعار "رؤية قائد.. إرادة شعب..من أم الدنيا..لكل الدنيا"، كما تشارك جامعة المنوفية فى فعاليات الاحتفال والطلائع والشباب والمتميزين بالأنشطة، وسوف يعرض أثناء الاحتفال لقناة السويس الجديدة، وأيضًا لقاء حوارى حول قناة السويس بحضور خبير اقتصادى وخبير أمنى، وعقب هذا الاحتفال تنظم مديرية الشباب والرياضة مسيرة حول الاستاد الرياضى مصحوبة بأغانٍ وطنية.

فيما يتضمن اليوم الثانى للاحتفال يوم الأربعاء طابور حملة الأعلام ورفع علم وقناة السويس وحفلاً غنائيًا وعرض فرقة الفنون الشعبية عن قناة السويس الجديدة، وإلقاء قصائد شعر احتفالاً بافتتاح القناة الجديدة.

ويضم برنامج يوم الخميس، وهو يوم الافتتاح احتفالاً بملعب كرة القدم باستاد شبين الكوم الرياضى، بمشاركة فرع ثقافة المنوفية، حيث يبدأ الاحتفال فى تمام الساعة 12ظهرًا بعرض الموسيقى العسكرية، وعرض كامل للفرقة القومية للفنون الشعبية، وعرض لفرقة الآلات الشعبية، وعرض فنى شعبى للمطرب "منير عنتر "، يليه بث مباشر كامل لافتتاح قناة السويس.

فيما يختتم الاحتفال بحفل ليالى أضواء المدن لفرقة الموسيقى العربية بالمنوفية، وغناء شعبى للمطربين "منير عنتر – أسرار الجمال".

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مصر 365

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