أهالى الشرقية يشكون معاناتهم فى استخراج أوراقهم بالأحوال المدنية

استاء أهالى محافظة الشرقية من الزحام الشديد الذى يعانونه جراء استخراج شهادات ميلاد لهم ولذويهم من إدارة الأحوال المدنية.

وقال محمود أحمد السيد من مركز كفر صقر إنه ظل أسبوعا كاملا يذهب يوميا لمكتب إصدار شهادات الميلاد لاستخراج شهادة ميلاد لأحد أبنائه لتقديمها للجامعة، ولم يفلح من شدة الزحام وسوء معاملة المتواجدين.

وأضاف أنه ذهب إلى مركز الإصدار بمدينة الزقازيق فوجده أكثر زحاما، وطالب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإيجاد حل له ولباقى الأهالى الذين يعانون الأمرين فى الحصول على أى أوراق أو مستندات تخصهم من الأحوال المدنية، مطالبا بعمل زيارة تفقدية إلى قسم الأحوال المدنية ليشاهدوا ما يحدث للأهالى على أرض الواقع، رحمة بالمواطن المطحون.