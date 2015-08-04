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اليوم.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق التعليم الفنى بالسويس

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اليوم.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق التعليم الفنى بالسويس اليوم.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق التعليم الفنى بالسويس
تبدأ صباح اليوم الثلاثاء أعمال المرحلة الثانية لتنسيق التعليم الفنى، للطلاب الناجحين فى الدور الثانى لامتحان الشهادة الإعدادية، لطلاب الدور الأول ممن لم يسبق لم التقدم للمرحلة الأولى للتنسيق، وذلك بمدرسة التجارة المتقدمة بالملاحة.

وأوضح محمد عزب، مدير عام التعليم الفنى، أن المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ اليوم وتستمر حتى 17 أغسطس، موضحًا أن عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، وافق على رفع الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفنى بحد أدنى 157 للتعليم الزراعى و159 للتعليم التجارى و166 للتعليم الصناعى و150 للمهنى.

وأشار "عبد الحافظ" إلى أن رفع الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفنى جاء لتحقيق العدد المستهدف للقرار الوزارى رقم 67 لسنة 2015 والخاص بالتعليم المهنى (صناعى – زراعى – فندقى).


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