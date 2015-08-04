"البحوث الإسلامية":تحريض الإخوان على عدم حضور حفل القناة "إفساد فى الأرض"

قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن تحريض جماعة الإخوان ضد مشروع قناة السويس الجديدة، هو مسلسل عداء للمجتمع المصرى، حيث تسعى الجماعة لإفساد فرحة المصريين بالمشروع الجديد.

وأضاف الجندى، لـ"اليوم السابع"، أن الشعب المصرى لن يسمح لأحد بأن يفسد فرحته، حيث إن محاولة الإخوان دعوة الدول لعدم حضور حفل افتتاح القناة الجديدة، هو "افساد فى الأرض"، ومحاولة إحداث ضرر بالاقتصاد المصرى.

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