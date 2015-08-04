وزارة الرى: قناطر أسيوط الجديدة تُقاوم الفيضانات والزلازل

أكد المهندس أحمد كرات رئيس قطاع الخزانات بوزارة الرى، أن التصميمات الهيدروليكية لـ"قناطر أسيوط"، تتضمن قدرتها على مقاومة كل الظروف الجوية والكوارث الطبيعية من سوء فيضانات أو زلازل، حيث إن معامل الأمان الذى وضع فى التصميمات الهندسية للقناطر فوق المناسب.

وأضاف المهندس أحمد كرات رئيس قطاع الخزانات بوزارة الرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وضع خلايا مزودة بحساسات ذات تقنية عالية أسفل الخرسانة المسلحة، لرصد وقياس الأحمال والتغيرات التى قد تحدث وتؤثر على المنشأ، وهى متصلة بغرفة التحكم المركزية لتشغيل القناطر، حيث تقوم بنقل ما يحدث داخل المنشأ "خاصة الأماكن المختفية عن الأنظار "الغاطسة" إلى أجهزة الكمبيوتر بالغرفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها

وأشار كرات، إلى أنه تم الانتهاء من كل التجارب الهيدروليكية على النموذج الطبيعى للقناطر الجديدة، وذلك بمعهد بحوث الهيدروليكا بالقناطر الخيرية، حيث ساعدت التجارب فى تحديد أشكال المداخل والمخارج لفتحات القناطر الجديدة التى تقل كثيرًا عن القديمة، وكذلك تحديد أعمال الحماية المطلوبة لقاع وميول نهر النيل بالمشروع.

الجدير بالذكر، أنه سيتم إنتاج طاقة كهرومائية نظيفة من قناطر أسيوط الجديدة قدرة 32 ميجاوات، وذلك عن طريق محطة توليد كهرومائية، ومحور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق النيل بغربه.

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