غادة عبد الرازق تنشر صورًا جريئة لها على "إنستجرام" أثناء رحلتها بإيطاليا

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، عددًا من الصور لها خلال قضائها أجازتها بجزيرة كابرى فى إيطاليا، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

يشار إلى أن صور غادة عبد الرازق، التى نشرتها من جزيرة كابرى، أثارت جدلاً وانتقادات لاذعة بين رواد موقع إنستجرام، نظراً لجرأة الصور، فيما طالبها البعض بحذفها.

- تكريم غادة عبد الرازق بالمهرجان الدولى للفيلم عن مجمل أعمالها