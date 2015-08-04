التأمين الصحى:29 طفلاً مصابون بنقص الإنزيمات يكلفون 99 مليون جنيه سنويًا

أكد الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى، زيادة حجم المظلة التأمينية للمنتفعين من خدمات التأمين الصحى لــ58.5 % من المصريين، مشيراً إلى أنه تم صرف عقار السوفالدى الخاص بعلاج مرضى فيرس سى لــ22 ألف مريض بتكلفة 265 مليون جنيه من 18 مركزًا بفروع الهيئة، وكشف أنه يتم علاج 29 طفلاً مصابًا بمرض نقص الأنزيمات التى تحتاج إلى الأنزيم التعويضى بـ99 مليونًا و952 ألف جنيه سنويًا.

وقال الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إن عدد المرضى الذين ترددوا على العيادات الخارجية للحصول على الخدمات الطبية خلال الفترة الأخيرة بلغ 35 مليونًا و938 ألفًا و791 مريضًا، بينما أجرى 360 ألف مريض عمليات جراحية، مشيراً إلى أن تكلفة علاج أمراض وجراحات القلب 113 مليون جنيه.

وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحى، أن تكلفة علاج حالات الغسيل الكلوى بلغت 205.8 مليون جنيه، مشيراً إلى أن علاج الأورام يكلف الهيئة 206 ملايين و642 ألف جنيه، مضيفاً أن تكلفة علاجات أمراض الدم 44 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة علاج مرض السكر 139 مليونًا و890 ألف جنيه.

وأشار الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى، إلى أن تكلفة علاج هرمون النمو بلغت 23.8 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة علاج مرضى الكبد بالإنترفيرون 74.6 مليون جنيه، وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحى، أن عمليات زراعة الأعضاء تتم فى الهيئة بشكل منتظم.

وتابع رئيس هيئة التأمين الصحى، أنه تم زراعة 953 حالة قوقعة بـ85.8 مليون جنيه، و305 حالات نخاع بـ22.9 مليون جنيه، و218 حالة قرنية بـ6.4 مليون جنيه و90 حالة كبد بـ2.2 مليون جنيه و18 حالة كلى بــ90 ألف جنيه، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لعمليات زراعة الأعضاء بالهيئة 117.3 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن تكلفة الدواء الذى يقوم المرضى بصرفة بلغت 949 مليونًا و149 ألف جنيه، بينما تكلفة الأجهزة التعويضية التى تقوم الهيئة بصرفها للمرضى 14 مليونًا و290 ألف جنيه.

وقال الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى، إنه جارٍ حصر المزارعين والعاملين بالزراعة، لضمهم لقانون التأمين الصحى على الفلاحين رقم 127 لسنة 2014، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيل الخدمات الطبية لهم فور انتهاء الحصر.

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